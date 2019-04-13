الشرطة الفدرالية الروسية تفكك خلية لداعش وتقتل اثنين من مؤيدي التنظيم في سيبيريا

داهمت قوة خاصة من وكالة مكافحة الإرهاب الروسية منزلا في مدينة تيومين في سيبيريا، ونقلت وكالات الأنباء عن جهاز الاستخبارت الفدرالي الروسي (إف إس بي) أن شخصين يؤيدان تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" قتلا خلال اشتباك مع عناصر الوحدة الخاصة، وذلك بعد ورود معلومات عن وجود مسلحيْن اثنين في منزل خاص كانا يخططان فيه لتنفيذ هجوم بحسب الأمن الفدرالي الذي أضاف أن المشتبه بهما رفضا الانصياع والاستسلام وفتحا النار على أفراد الوحدة ما أدى إلى مقتلهما. وتبعد مدينة تيومين حوالي 1700 كلم الى الشرق من العاصمة موسكو.