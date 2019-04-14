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أستراليا

إصابة عدة أشخاص بالرصاص خارج ملهى ليلي في ملبورن بأستراليا

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
موظف من شرطة فيكتوريا يعمل في موقع إطلاق نار أمام ملهى ليلي في ملبورن
موظف من شرطة فيكتوريا يعمل في موقع إطلاق نار أمام ملهى ليلي في ملبورن
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ذكرت الشرطة يوم الأحد أن عدة أشخاص أصيبوا بالرصاص خارج ملهى ليلي في مدينة ملبورن الأسترالية. وقالت الشرطة إن رجلين يرقدان في حالة حرجة بمستشفى بينما تعرض آخران لجروح طفيفة.

وأفادت الشرطة بأن الحادث وقع خارج ملهى ليلي في ضاحية براهران بجنوب شرق ملبورن في الصباح الباكر يوم الأحد. وقالت متحدثة باسم الشرطة عبر الهاتف إنه لا يوجد في هذه المرحلة ما يشير إلى علاقة الهجوم بالإرهاب.

وذكرت صحيفة ذا إيج أن أحد الجرحى حارس أصيب بعيار ناري في الوجه، فيما وصفته الصحيفة بأنه إطلاق نار من سيارة متحركة خارج ملهى لاف ماشين الليلي. وتحقق الشرطة في الحادث لكنها لم تلق القبض على أحد حتى الآن.

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