مصر: اكتشاف مقبرة فرعونية عمرها 4400 سنة في سقارة

أعلنت وزارة الآثار المصرية السبت عن اكتشاف مقبرة فرعونية في منطقة سقارة تعود إلى القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد.

وقال وزير الآثار خالد العناني إن المقبرة تعود لأحد القضاة النبلاء، يدعى "خوي"، الذي عاش خلال حقبة حكم الملك جيدكارى ثامن ملوك الأسرة الفرعونية الخامسة التي حكمت منطقة وادي النيل بين عامي 2388 و2356 قبل الميلاد

وقال العناني إن اللوحات والآثار التي عُثر عليها داخل المقبرة كانت جميعها في حالة جيدة جداً.

وتكثف السلطات المصرية مؤخراً جهودها في التنقيب والبحث عن مقابر فرعونية أثرية في إطار سعيها لجذب المزيد من السائحين المهتمين بتاريخ الحضارة الفرعونية.

وزير الآثار المصري خالد العناني أ.ب

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