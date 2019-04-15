بالأرقام: إعصار إيداي قتل أكثر من ألف شخص وشرد مئات الآلاف

ما زال مئات الآلاف من الأشخاص في حاجة للمساعدة منذ اجتاح الإعصار إيداي موزامبيق وزيمبابوي ومالاوي في مارس/ آذار الماضي. ووردت أنباء عن مقتل أكثر من ألف شخص بسبب الإعصار والفيضانات الناجمة عنه والأمطار الغزيرة التي سبقته. وتفيد تقديرات البنك الدولي بأن الدول المتضررة ستحتاج أكثر من ملياري دولار لتتعافى.

وفيما يلي تلخيص للكارثة وفقا لبيانات من الحكومات ومسؤولين بالأمم المتحدة.

موزامبيق

وصل الإعصار إيداي إلى البر مساء يوم 14 مارس آذار قرب مدينة بيرا الساحلية مصحوبا برياح قوية وأمطار. وفاض نهران رئيسيان هما بوزي وبنجوي على ضفافهما وأغرقت المياه قرى وطفت جثث ضحايا فوق الماء.

القتلى: 602

المصابون: 1641

المنازل المتضررة أو المدمرة: 239682

المحاصيل المدمرة: أكثر من 1767737 فدان

المتضررون: 1.85 مليون

الحالات المؤكدة للإصابة بالكوليرا: 4979

حالات الوفاة المؤكدة بسبب الكوليرا: 8

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زيمبابوي

يوم 16 مارس آذار، اجتاح الإعصار شرق زيمبابوي حيث سوى منازل بالأرض وأغرق تجمعات سكانية في مقاطعتي تشيمانيماني وتشيبينجي.

عدد القتلى: 344

المصابون: 200

المشردون: 16 ألف أسرة

المتضررون: 250 ألف شخص

مالاوي

قبل أن يصل الإعصار، تسبب في أمطار غزيرة وفيضانات في مقاطعتي تشيكواوا ونسانجي بجنوب مالاوي على نهر شاير. واستمر المطر بعد وصول الإعصار لتزداد معاناة عشرات الآلاف من الأشخاص.

القتلى: 60

المصابون: 672

المشردون: 19328 أسرة

المتضررون: 868895