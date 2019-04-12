الأمم المتحدة: نحو 1500 مهاجر محاصرون في طرابلس وحياتهم في خطر

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي يوم الجمعة إن نحو 1500 لاجئ ومهاجر محاصرون في مراكز احتجاز بسبب الصراع الليبي، وإن المخاطر التي تهدد حياتهم تزداد ساعة بعد ساعة.

وذكر غراندي في بيان "هؤلاء أناس في أخطر وأضعف الظروف"، ودعا إلى إجلائهم، مضيفاً "ينبغي نقلهم إلى بر الأمان على وجه السرعة. ببساطة، هذه مسألة حياة أو موت".

وكانت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي)، التي تخوض قتالا شرسا في سعيها للسيطرة على العاصمة طرابلس، قد استخدمت للمرة الأولى اليوم، الجمعة، طائرات حربية لقصف موقعين حكوميين مع فرار مزيد من المدنيين من القتال.

واحتشد أكثر من ألف شخص في وسط طرابلس للمطالبة بوقف هجوم الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر على طرابلس.

وبدأ الجيش الوطني الليبي زحفه نحو طرابلس التي يقطنها نحو 1.2 مليون نسمة قبل أسبوع في أحدث منعطف في دورة العنف والفوضى في البلاد منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي.

لكن جماعات مسلحة موالية لرئيس الوزراء فائز السراج نجحت في صد الهجوم حتى الآن بينما يدور قتال عنيف حول مطار مهجور يبعد نحو 11 كيلومترا عن وسط العاصمة.

وقال مصدر عسكري من الجيش الوطني الليبي وسكان إن طائرة حربية تابعة للجيش الوطني الليبي هاجمت اليوم الجمعة معسكرا لقوة متحالفة مع الحكومة المعترف بها دوليا في زوارة غربي طرابلس.

كل هذا يوحي بأن الوضع الإنساني في ليبيا لا يبشر خيراً إلا في حال وصول الأطرف المتنازعة إلى توافق سياسي أو هدنة، وهذا ما يطالب به مسؤولون في الأمم المتحدة.