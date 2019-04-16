صهر إردوغان يلتقي ترامب ونقاش حول منظومة إس 400

ذكرت وسائل إعلام تركية أن وزير المالية براءت ألبيرق أجرى محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين وقال إن ترامب تبنى وجهة نظر منطقية فيما يتعلق بشراء تركيا المزمع لمنظومة إس-400 الروسية للدفاع الجوي.

وتسبب عزم تركيا شراء منظومة إس-400 الصاروخية الروسية في تصاعد التوترات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي وقالت واشنطن إنها قد تفرض عقوبات على أنقرة بسبب هذه الصفقة.

ودعا وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يوم الاثنين إلى حل المشكلات بين البلدين عبر الحوار.

وقال إن تركيا تدرس جيدا عرضا من الولايات المتحدة لشراء أنظمة باتريوت الصاروخية الدفاعية.

وقال ألبيرق إنه اجتمع يوم الاثنين مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ومستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر.

وكتب ألبيرق على تويتر يوم الثلاثاء يقول "ناقشنا خلال اجتماعاتنا خطوات زيادة التعاون. التقينا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نقلنا له تحيات ورسائل رئيسنا".

ونقلت قناة (سي.إن.إن ترك) عن ألبيرق قوله للصحفيين "استمع بأسلوب عقلاني للغاية وتفهم إيجابي لمسألة حاجة تركيا لمنظومة إس-400. أجرينا مناقشة إيجابية وبناءة جدا".

كما نقلت القناة عن ألبيرق قوله إن الاجتماعات شملت أيضا مناقشة زيادة التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وتركيا إلى 75 مليار دولار سنويا من 20 مليار دولار في الوقت الراهن.

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