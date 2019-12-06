مسؤول روسي كبير: موسكو وأنقرة تعملان على إبرام صفقة "إس-400" جديدة

قال مسؤول كبير في الجيش الروسي، اليوم، الجمعة، إن موسكو وأنقرة تعملان على "عقد جديد" بهدف تسليم تركيا دفعة جديدة من المنظومة الدفاعية الجوية الروسية "إس-400".

وكان المسؤول عن الوكالة الحكومية لتصدير الأسلحة الروسية "روسوبورونكسبورت" قال الشهر الماضي إن "موسكو تأمل في عقد صفقة بهدف تسليم أنقرة المزيد من منظومات إس-400 في النصف الأول من العام المقبل".

وأثارت صفقة السلاح الروسية-التركية حفيظة الولايات المتحدة الأميركية التي علقت مشاركة أنقرة في برنامج المقاتلة إف-35، في خطوة رآها مراقبون بمثابة "عقوبة" للعضو في منظمة حلف شمال الأطلسي، تركيا، بسبب تعاملها العسكري مع موسكو.