احتجاجات لحمل بريطانيا على اتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة تغير المناخ

اعتلى ناشطان سطح قطار في الحي المالي بمنطقة كناري وارف في لندن، في اليوم الثالث من احتجاجات تهدف إلى حمل بريطانيا على اتخاذ مزيد من الإجراءات الصارمة، لمواجهة تغير المناخ.

ووقف رجل يرتدي بذلة داكنة وامرأة ترتدي سترة سوداء على سطح قطار، في محطة قطارات دوكلاندز الخفيفة (دي.إل.آر) في كناري وارف، ورفعا لافتة كُتب عليها "حالة طوارئ مناخية. تحركوا الآن".

وصعّدت جماعة (إيكستينكشن ريبيليون) المعنية بالمناخ احتجاجاتها في الأسابيع الأخيرة، حيث أغلقت بعض أهم تقاطعات الطرق في المدينة مثل أوكسفورد سيركس، وماربل آرتش، وجسر ووترلو، وحطمت بابا في مبنى شركة شل، وصدمت النواب بمظاهرة شبه عارية في البرلمان.

وتم إلقاء القبض على نحو 300 شخص هذا الأسبوع، بعد أن سد المحتجون الطرق إلى بعض المواقع الشهيرة في العاصمة، ونصب العديد منهم خياما في الشوارع.

وتدعو الجماعة إلى العصيان المدني بعيدا عن العنف، لإجبار الحكومات على خفض انبعاثات الكربون، وتجنب ما تقول إنه أزمة مناخية عالمية ستجلب الجوع والفيضانات وحرائق الغابات، والانهيار الاجتماعي.

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