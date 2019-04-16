شاهد: كيف بدت كنيسة نوتردام الباريسية غداة الحريق الهائل الذي التهمها؟

أظهرت بعض الصور الأولى الواردة هذا الصباح لكنيسة نوتردام، وضع البناء التاريخي وقد فقد جزءاً كبيراً وهاماً من هيكله بما فيه السقف والبرج الرئيسي.

وبعد أن استفاقت العاصمة الفرنسية من الصدمة التي سببها حريق التهم جزءاً كبيراً من الكاتدرائية، اندلع مساء الأمس واستغرق إخماده بضعة ساعات ولم يسيطر عليه حتى ساعات الفجر الأولى، أصبح بإمكان سكان العاصمة وزوارها إلقاء نظرة من بعيد على "المبنى المنقوص"، حيث تغلق السلطات محيط المبنى وتمنع العبور من هناك.

وأظهرت الصور كذلك استمرار وجود رجال الإطفاء في الموقع.

وعاشت باريس ليلة صعبة، جذبت تعاطف الملايين حول العالم بمن فيهم قادة وزعماء عبروا عن دعمهم.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الاثنين إن "الأسوأ تم تجنّبه" وتعهد بإعادة بناء الكاتدرائية وأعلن عن حملة تبرعات وطنية وقام أثرياء فرنسيون بالإعلان عن تبرعهم بنحو 300 مليون يورو حتى اللحظة.

الكاتدرائية التي تقع وسط باريس في الدائرة الرابعة، يبلغ عمرها أكثر من ثمانية قرون ومدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، يزورها ملايين السياح سنوياً وتعد من أكثر معالم أوروبا زيارة.

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