تأخروا بدفع الإيجار فحرق الشقة وقتل من حاول الهرب!

قالت شرطة كوريا الجنوبية إنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 42 عاما يوم الأربعاء بعدما أضرم النار في شقته ثم قتل خمسة أشخاص طعنا بينما كانوا يحاولون الفرار من النيران.

وقال ضابط شرطة في مدينة جينجو التي تقع إلى الجنوب الشرقي من العاصمة سول لرويترز إن الرجل أحرق شقته قبل الفجر ثم هاجم سكانا آخرين في المبنى فروا من النيران باستخدام سلم.

ومن بين القتلى فتاة تبلغ من العمر 12 عاما كما أصيب 13 شخصا آخرين.

وذكر الضابط أن الرجل قال إن تصرفه يرجع إلى "تأخر الأجور". وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق.

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