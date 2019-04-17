صلاح وبن زايد ورامي مالك ضمن شخصيات "تايم" الأكثر تأثيراً عام 2019

أصدرت مجلة تايم الامريكية لائحتها السنوية التي تضم مئة شخص هم الأكثر تأثيراً على مستوى العالم ومن بينهم لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح وولي عهد أبو ظبي الأمير محمد بن زايد آل نهيان.

كذلك ضمت اللائحة الممثل الأمريكي مصري الأصل الفائز بجائزة أوسكار لهذا العام رامي مالك، والناشطة الحقوقية السعودية لجين الهذلول والناشطة اليمنية رضية المتوكل.

وفي حديثها عن صلاح الذي جاء على لسان مقدم البرامج التلفزيونية البريطاني الشهر جون أوليفر، وُصف اللاعب المصري "بالمتواضع الوقور" الذي لم يتأثر سلباً أو يصب بالغرور على الرغم من كونه "أيقونة بالنسبة لكل المصريين والمسلمين" بجميع أنحاء العالم.

ووصفت المجلة بن زايد على لسان المحلل السياسي ريان بول، الذي قال إن ميل الأمير لخوض المخاطرات السياسية أصبح ملهماً لقادة آخرين كولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وجاء حديث تايم عن رامي مالك بكلمات الممثل الأمريكي روبرت داوني جونيور الذي قال إن الممثل صاحب الأصول المصرية "زئبقي" طوّر مهارة كانت ضرورية لتنمية موهبته وهي مهارة القيادة.

وأشارت المجلة إلى جهود الهذلول في التوعية والكفاح من اجل المطالبة بالمزيد من الحقوق للمرأة السعودية في تسليط الأضواء على الوضع الإنساني المأساوي الذي يعاني منه اليمنيون منذ بدء الحرب اليمنية عام 2015.

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