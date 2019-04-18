شاهد: ماكرون يكرم أبطال إخماد حريق نوتردام

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس بقصر الإليزيه حوالي 300 رجل إطفاء شاركوا في إخماد الحريق المدمر الذي لحق بكاتدرائية نوتردام في العاصمة باريس يوم الاثنين الماضي.

ومنح ماكرون رجال الإطفاء الميداليات الذهبية تقديراً لدورهم البطولي في إنقاذ الهيكل الأساسي للكاتدرائية وعدد كبير من مقتنياتها الأثرية.

وامتدت معركة السيطرة على الحريق الكبير لأكثر من 14 ساعة شارك فيهم أكثر من 400 من رجال المطافئ.

ونتج عن الحريق انهيار سطح الكاتدرائية وبرجها الشهير الذي يصل ارتفاعه إلى 93 متراً.

وأعرب ماكرون عن أمله في إعادة ترميم الكاتدرائية خلال خمسة أعوام.

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