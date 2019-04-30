الرئيس الفرنسي يلتقي العاهل البحريني ويبحثان مستقبل السلام في الشرق الأوسط

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة رسمية تهدف إلى تعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وبحث العاهل البحريني مع الرئيس الفرنسي قضايا المنطقة وعلى رأسها مستقبل السلام في الشرق الأوسط، حيث أكد الجانبان على ضرورة بذل الجهود المشتركة من أجل التصدي للتحديات في المنطقة.

ومن جهته أشار العاهل البحريني إلى تضامن بلاده مع الشعب الفرنسي إثر الحريق المروع الذي تعرض له مبنى كاتدرائية نوتردام في باريس، ووصفه بأنه "خسارة فادحة لكل البشرية".

وأشار مجلس التنمية الاقتصادية البحريني على حسابه على موقع تويتر إلى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الشركات والمؤسسات الفرنسية بلغت قيمتها 2 مليار دولار أميركي.

وأصدرت وزارة الداخلية البحرينية يوم السبت 27 أبريل- نيسان قائمة تضم 551 اسما أُعيدت لهم الجنسية وفقا لمرسوم أصدره الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، والذي قال متحدث باسم الحكومة إن القرار يهدف إلى منحهم "الفرصة لتصويب سلوكهم" وقال نشطاء لرويترز إن الشخصيات البارزة مثل عيسى قاسم الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية في المملكة، ليست بالقائمة.

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