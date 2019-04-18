كوريا الشمالية: لا نريد بومبيو في أي محادثات بعد الآن

ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية أن بيونغيانغ لم تعد راغبة في مشاركة مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي في المحادثات النووية، وطالبت بشخص يكون "أكثر حرصاً ونضجاً في التواصل".

كما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية يوم الخميس، عن المسؤول الكبير في وزارة الخارجية كون جونغ جون قوله دون الخوض في التفصيلات، إنه "ليس باستطاعة أحد التنبؤ" بالوضع في شبه الجزيرة الكورية، إذا لم تتخل الولايات المتحدة عن "السبب الجذري" الذي أرغم بيونغيانغ على تطوير برنامجها النووي.

وقال مدير عام دائرة الشؤون الأميركية في وزارة خارجية كوريا الشمالية "اخشى انه اذا شارك بومبيو في المحادثات، فانها ستتعثر مجدداً"، وتابع يقول "في حال استئناف محتمل للحوار مع الولايات المتحدة، آمل في ألا يكون نظيرنا في المحادثات بومبيو".

Reuters

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هذه التصريحات تأتي بعد ساعات على إعلان وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، أن الزعيم الكوري الشمالية كيم جونغ أون أشرف على اختبار "سلاح تكتيكي موجّه" من نوع جديد.

وهي المرة الثانية التي تؤكد فيها كوريا الشمالية قيامها باختبار سلاح، منذ بداية مفاوضاتها مع الولايات المتحدة حول برنامجيها النووي والبالستي عام 2018.

لكنها أول تجربة منذ فشل القمة التي جمعت في هانوي بين كيم ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في شباط (فبراير) 2019.