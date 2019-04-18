روحاني: القوات المسلحة الإيرانية لن تستخدم ضد دول المنطقة وسوف تستخدم فقط ضد "الغزاة" و"الصهاينة"

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن القوات المسلحة الإيرانية لن تستخدم ضد دول المنطقة وسوف تستخدم فقط ضد "الغزاة" و"الصهاينة"، مشيرا إلى أن هذه القوات لا تشكل تهديدا لأي دولة في المنطقة.

وقال روحاني في مراسم في طهران بثها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة "أريد أن أقول لدول المنطقة إن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست ضدكم أو ضد مصالحكم الوطنية. إنها تقف ضد الغزاة... السبب الجذري لمشكلاتنا هو النظام الصهيوني والإمبريالية الأمريكية".

ولفت روحاني اليوم الخميس 19 نيسان/أبريل، إلى أن تصنيف أمريكا للحرس الثوري منظمة إرهابية عمل "بغيض" و"إهانة" لإيران".

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