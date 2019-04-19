شاهد: محاكاة لصلب المسيح في احتفالات الجمعة العظيمة بالفلبين

احتفل المسيحيون الكاثوليك في الفلبين بالجمعة العظيمة أو ما يطلق عليه البعض بجمعة الآلام والتي يقوم المشاركون فيها بمحاكاة لعملية صلب المسيح عليه السلام. وجرت فعاليات الجمعة العظيمة في قرية سان بيدرو سوتود، شمالي محافظة بامبانغا، حيث تمّ تثبيت المشاركين بمسامير في صلبان خشبية.

وتوافد الآلاف على القرية لمشاهدة عمليات الصلب، والتي تجرى أيضاً في قرى قريبة أخرى، بالإضافة إلى محافظتي بولاكان وسيبو. وتستنكر الكنيسة الكاثوليكية هذه الطقوس التي تعتبر متطرفة نوعا ما، ولكنها لا تقوم بمجهودات لوقفها.

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