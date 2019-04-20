مقتل 13 برصاص مسلحين في أحد أسوأ المذابح في المكسيك هذا العام

قالت السلطات المكسيكية إن مسلحين قتلوا بالرصاص 13 شخصا في حانة بمدينة ميناتيتلان في ولاية بيراكروث المطلة على خليج المكسيك في أحد أسوأ المذابح في البلاد منذ تولي الرئيس أندرس مانويل لوبيز أوبرادور السلطة.

وقال متحدث باسم حكومة بيراكروث إن المهاجمين المجهولين فتحوا النار مساء أمس الجمعة بعدما جاءوا للبحث عن رجل في حانة بجنوب شرق ميناتيتلان.

وقُتل سبعة رجال وخمس نساء وطفل في إطلاق النار الذي وقع على مقربة من مصفاة نفط في ميناتيتلان وهي واحدة من بين ست مصاف تديرها شركة النفط الحكومية بتروليوس مكسيكانوس (بيميكس).

وذكر المتحدث أن الدافع وراء القتل غير واضح.

وتعاني بيراكروث الغنية بالنفط من عنف العصابات وفضائح الفساد السياسي منذ عدة سنوات.

وتولى لوبيز أوبرادور السلطة في ديسمبر كانون الأول متعهدا بالحد من العنف في البلاد التي قتل فيها أكثر من 200 ألف شخص منذ نهاية عام 2006 في حروب بين عصابات المخدرات واشتباكات بينها وبين قوات الأمن.

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