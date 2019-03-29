ترامب يقول إنه قد يغلق الحدود مع المكسيك أمام التجارة

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه قد يغلق الحدود مع المكسيك أمام التجارة، إذا لم تمنع المكسيك قوافل المهاجرين من الوصول إلى الولايات المتحدة، وأنه سيبقي الحدود مغلقة لفترة طويلة.

وسئل ترامب عما إذا كان سيغلق الحدود مع المكسيك أمام كل التجارة، فقال للصحفيين "قد يكون أمام كل التجارة".

وأضاف قائلاً "سنبقيها مغلقة لوقت طويل. أنا لا أناور. يجب على المكسيك أن توقفه" في إشارة إلى تدفق المهاجرين.

ويصف الرئيس أزمة الحدود بين بلاده والمكسيك بأنها "أزمة انسانية وأمنية متنامية".

ويرى أن الهجرة غير القانونية والسلع المهربة التي لا تخضع للرقابة تضر بملايين الأمريكيين.

ملقياً باللائمة على كل من الديمقراطيين في الكونغرس والحكومة المكسيكية، ومتهماً المكسيك بحصد ثروة من الولايات المتحدة تتجاوز ما تدفعه لحماية الحدود.

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لطالما كرر ترامب تهديداته بهذا الشأن، فقد نشر على حسابه في "تويتر" الخميس تغريدة قال فيها: "المكسيك لا تقوم بأي شيء لوقف تيار الهجرة غير الشرعية إلى بلادنا. هم يتكلمون فقط من دون أي فعل".

وتابع: "الديمقراطيون لا يهتمون للأمر، فهي قوانين سيئة، لهذا قد أقوم بإغلاق الحدود الجنوبية".

وكان بناء السور الحدودي الذي يهدف لمنع تسلل المهاجرين بشكل غير قانوني ضمن قائمة من الوعود جاءت في حملة ترامب الانتخابية. حيث قال إنه سيجعل المكسيك تدفع تكاليف بناء الجدار، إلا أنه في الواقع لم يتمكن حتى من توفير النفقات من الجانب الأمريكي لعدم وجود تأييد كاف لمساعيه.