مسلمون مقيمون في الدنمارك يحتجون ضد الإساءة إلى القرآن

نظم مسلمون مقيمون في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن يوم الجمعة مسيرة، احتجاجا على إساءة رئيس حزب "النهج الصلب" اليميني المتطرف راسموس بالودان، للقرآن الكريم.

وشارك في المسيرة أكثر من عشرين منظمة غير حكومية من بينها منظمات تركية ودنماركية، وسار المحتجون حاملين مصاحف القرآن في أيديهم.

وفي إطار دعم المسيرة جمعت منظمات مدنية توقيعات في عريضة، من أجل حظر حرق الكتب المقدسة في الدنمارك، ولإعادة العمل بقانون يخص مناهضة "الإساءة إلى المعتقدات" الذي أوقف العمل به في الدنمارك قبل عامين.

وكان بالودان أقدم الشهر الماضي على حرق نسخة من المصحف أمام حشد من المصلين وهم يؤدون صلاة الجمعة أمام البرلمان، تنديدا بالهجوم الإرهابي على المسجدين في نيوزيلندا.

والمتطرف بالودان هو محام ونشيط على موقع يوتيوب على الانترنت، حيث يسجل أشرطة مصورة، كما ينظم بالودان باستمرار مظاهرات وتجمعات لحفنة من الأشخاص، للتعبير عن معارضته للمهاجرين والهجرة، ولما يعتبره "أسلمة المجتمع".

للمزيد على يورونيوز:

توقيف 23 شخصا عقب إلقاء نسخ من القرآن الكريم في تظاهرة لليمين المتطرف في كوبنهاغن

فرنسا: غضب في أوساط المسلمين بعد تدنيس مساجد وأماكن خاصة بالعبادة