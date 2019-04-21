شاهد: لحظة انفجار إحدى كنائس سريلانكا في يوم الاحتفال بعيد القيامة

رصدت كاميرا هاتف محمول أحد الانفجارات التي استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة السريلانكية كولومبو.

ويظهر في الشريط المصور لحظة وقوع الانفجار في كنيسة سانت أنطوني في عاصمة سريلانكا وحالة الهلع التي اصابت سائقي السيارت في الطريق المؤدية لها ما دفعهم إلى تغيير اتجاه سيرهم.

وذكر مسؤولون من الشرطة والقطاع الصحي إن تفجيرات وقعت في كنائس وفنادق فاخرة بسريلانكا في عيد القيامة اليوم الأحد أسفرت عن مقتل 156 شخصا وإصابة أكثر من 400، بعد هدوء في الهجمات الكبرى منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل عشرة أعوام.

وقال مسؤول بالشرطة لرويترز إنه في كنيسة سانت سيباستيان في كاتوابيتيا شمالي كولومبو، سقط أكثر من 50 قتيلا وأوضحت صور جثثا على الأرض ودماء على المقاعد الخشبية وسقفا مدمرا.

وذكرت تقارير إعلامية أن 25 شخصا قُتلوا في هجوم على كنيسة إنجيلية في باتيكالوا بالإقليم الشرقي.

واستهدفت الهجمات أيضا ثلاثة فنادق هي شانجراي-لا كولومبو وكينجسبري وسينامون جراند كولومبو. ولم يتضح بعد إن كانت الهجمات على الفنادق قد أسقطت قتلى وجرحى.

ولم يرد إعلان عن المسؤولية في دولة شهدت حربا لمدة عقود مع الانفصاليين التاميل حتى عام 2009 كانت تفجيرات القنابل خلالها أمرا شائعا في العاصمة.

للمزيد على يورونيوز:

مئات القتلى والجرحى في تفجيرات كنائس وفنادق بسريلانكا والحكومة تفرض حظر التجول

بالصور: تفجيرات الفصح بسريلانكا تستهدف كنائس وفنادق وتخلف مئات القتلى والجرحى