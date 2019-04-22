ماراثون لطائر الفلامينغو في أبو ظبي

بهدف رفع مستوى الوعي بضرورة الحفاظ على الأراضي والمحميات الطبيعية، اختتمت هيئة البيئة في أبو ظبي بالتعاون مع الاتحاد للطيران فعاليات ماراثون أبو ظبي للطيور، كمبادرة لحماية التنوع البيولوجي.

المبادرة وهي طريفة من نوعها حيث تم خلالها تتبع هجرة 10 طيور فلامينغو "النحام الكبير"، كل منها يتبع لإحدى مؤسسات وهيئات رسمية في أبو ظبي، فيما اعتبرته الهيئة تكريما للشيخ زايد، وجهوده في تحقيق الاستدامة البيئية، بحسب ما ذكرته وكالة "وام".

واحتل المركز الأول طائر الفلامنغو التابع لشرطة أبو ظبي، حيث هاجر لمسافة 1300 كيلومترا، إلى إيران، بينما احتل الطائر التابع للاتحاد للطيران بالمركز الثاني، بهجرته مسافة 200 كيلومترا، حيث استقر في محمية رأس الخور في دبي، ثم جاءت شركة أبو ظبي للمطارات، حيث بقي طائرها في أبو ظبي قاطعا مسافة 142 كيلومترا فقط.

وتابعت الهيئة المنظمة للماراثون هجرة الطيور من خلال تركيب أجهزة تتبع، في شهر نوفمبر الماضي، من خلال برنامجها الذي أطلقته عام 2005 لتتبع الطيور المهاجرة عبر الأقمار الصناعية، حيث يصل كل شتاء الآلاف من طيور الفلامينغو لتقضي هذا الفصل فيها بمحمية الوثبة للأراضي الرطبة.

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