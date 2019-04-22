ملياردير دنماركي يملك 1% من أراضي اسكتلندا يفقد 3 من أبنائه في تفجيرات سريلانكا

قال متحدث باسم شركة الأزياء المملوكة لأندرس هولش بولسن، أغنى رجل في الدنمرك، إن بولسن وزوجته فقدا ثلاثة من أبنائهم الأربعة في هجمات سريلانكا يوم الأحد.

وأحجم المتحدث عن الإدلاء بتفاصيل أخرى، لكن وسائل إعلام دنمركية قالت إن الأسرة كانت تقضي عطلة في سريلانكا.

ووقعت سلسلة انفجارات في كنائس وفنادق فاخرة في أنحاء سريلانكا يوم الأحد مما أدى إلى مقتل 290 شخصا وإصابة نحو 500 آخرين. وقال محقق كبير يوم الاثنين إن سبعة انتحاريين شاركوا في تنفيذ الهجمات.

ويملك بولسن شركة (بست سيلر) للأزياء، التي تضم علامات تجارية مثل (فيرو مودا) و(جاك آند جونز)، وهي صاحبة أغلبية الأسهم في شركة أسوس لمبيعات التجزئة كما تحظى بحصة كبيرة في زالاندو للتجارة الإلكترونية.

وبحسب مجلة فوربس، يملك بولسن أكثر من واحد في المئة من الأراضي في اسكتلندا.

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