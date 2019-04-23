شاهد: تنظيم داعش ينشر الصورة الأولى لقائد هجمات سريلانكا

نشرت وكالة أعماق للأخبار التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الثلاثاء صورة لرجل قالت السلطات السريلانكية إنه قائد عملية تفجيرات عيد الفصح التي أودت بحياة أكثر من 320 شخصاُ في عيد القيامة بالعاصمة السريلانكية كولومبو.

وعبر رئيس الوزراء السريلانكي ظهر الثلاثاء عن اعتقاده بأن هجمات عيد القيامة التي شهدتها بلاده لها صلة بتنظيم الدولة الإسلامية، وذلك بعد أن أعلن التنظيم المتشدد مسؤوليته عن التفجيرات التي قتل فيها أكثر من 300 شخص.

وأبلغ رانيل ويكرمسينغ الصحفيين بأن أجهزة الأمن الحكومية تراقب سريلانكيين انضموا للدولة الإسلامية وعادوا للبلاد.

وقال "سنتحقق من مزاعم الدولة الإسلامية ونعتقد بأنه ربما تكون هناك صلات".

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