أمريكا: هناك مخططات إرهابية مستمرة في سريلانكا 

قالت السفيرة الأمريكية في سريلانكا اليوم الأربعاء إن واشنطن لم يكن لديها علم مسبق بتفجيرات عيد القيامة التي استهدفت كنائس وفنادق في البلد الآسيوي لكنها تعتقد الآن أن هناك مخططات إرهابية مستمرة فيه.

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وأضافت السفيرة ألاينا تبليتز للصحفيين في كولومبو :"لم يكن لدينا علم مسبق بهذه الهجمات. نعتقد أن هناك مخططات إرهابية مستمرة. يمكن للإرهابيين الهجوم دون سابق إنذار. والأهداف النموذجية هي التجمعات الكبيرة والأماكن العامة".