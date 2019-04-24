دبي تستورد الذهب من إفريقيا لتصدره إلى أوروبا

كميات كبيرة من الذهب تساوي قيمتها مليارات الدولارات تهرب سنويا من افريقيا إلى الإمارات العربية المتحدة، ليتم تسويقها بعدها في أوروبا والولايات المتحدة.

وبحسب رويترز، فقد استوردت الامارات ذهبا بقيمة 15.1 دولار، من إفريقيا عام 2016، أكثر من أي دولة أخرى، وهو مبلغ أكبر بكثير مما استوردته عام 2016، حيث استوردت ذهبا قيمته 1.3 مليار دولار، وبلغت الأوزان، فقد استوردت عام 2016 446 طنا، مقارنة بـ 67 طنا قبلها بـ 10 سنوات.

وذكرت رويترز بأن كميات كبيرة من هذا الذهب صُدرت دون أن تقيد بالسجلات، وبحسب لقاءات أجرتها، فإن هذا يعني أن هذه الكميات خرجت دون أن تُدفع مقابلها الضرائب المستحقة للدول المنتجة للهذب.

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تقارير ودراسات سابقة أشارت إلى أن تجارة الذهب في السوق السوداء يعتمد على استخراج الذهب من قبل أفراد من بينهم أطفال، بعيدا عن الرقابة الرسمية.

وحاولت رويترز تقييم حجم التجارة غير المشروعة للذهب، من خلال مقارنة إجمالي ما تستورده الإمارات مع الصادرات التي أعلنتها تلك الدول الافريقية، إلا أن شركات التعدين في إفريقيا أكدت لرويترز أنها لم ترسل الذهب إلى الإمارات، ما يعني أن ما تستورده الإمارات من ذهب إفريقي مصادره غير قانونية.

الطرق غير الرسمية لإنتاج الذهب، بالتعدين على نطاق ضيق بدأت بالنمو، خاصة وأنها وفرت لقمة العيش لملايين الأفارقة، وساعدت البعض على كسب المزيد من المال، الذي ما كان من الممكن أن يحلموا به، إلا أن هذه الطرق البدائية للتعدين أيضا تسببت بتسرب مواد كيميائية إلى الصخور والتربة والأنهار ما أضر بالبيئة.

وتشكو حكومات دول إفريقية مثل غانا وتنزانيا وزامبيا من عمليات تهريب الذهب بشكل غير قانوني إلى خارج حدودها، والذي تكون تكلفته بشرية وبيئية أيضا.