بعد وزارة "السعادة" الإمارات تطلق وزارة "اللامستحيل" بدون وزير

المستحيل ليس بقاموسنا:

بعد 3 سنوات من إطلاق وزارة السعادة في الإمارات، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، عن إطلاق وزارة جديدة قبل أيام، سميت بوزارة "اللامستحيل"، وهي وزارة بدون وزير.

وفي سلسلة من التغريدات نشرها على صفحته الرسمية عبر موقع تويتر، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "أطلقنا اليوم منظومة عمل جديدة ضمن حكومة الامارات ... وزارة اللامستحيل .. وزارة غير تقليدية .. بدون وزير .. طاقمها أعضاء مجلس الوزراء .. وتعمل على ملفات وطنية مهمة .. وبناء أنظمة حكومية جديدة للمستقبل".

وأشار في تغريدة أخرى إلى أن "وزارة اللامستحيل ستبدأ عملها على عدة مشاريع .. منها تقديم خدمات استباقية للجمهور .. وبناء منصة الكترونية لتسهيل مشتريات الحكومة واختصار وقتها من 60 يوم الى 6 دقائق .. وإنشاء أنظمة تخصصية لاكتشاف المواهب في كل طفل في دولة الامارات".

وأردف قائلا "المستقبل يحمل الكثير من التحديات التي تتطلب التجديد المستمر في هيكلية الحكومة .. وطريقة عملها .. والمستحيل ليس في قاموسنا .. وليس جزء من تفكيرنا .. ولن يكون جزءا من مستقبلنا".

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