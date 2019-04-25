شاهد: بجرار ومحراث فنان إيطالي يحيي الذكرى ال500 لرحيل دافنشي

قام فنان إيطالي بإحياء الذكرى 500 لوفاة الرسام ليوناردو دافنشي، بطريقته الخاصة من خلال رسم صورة "بروفايل" له على طول حقل كبير باستخدام جرار ومحراث.

واستلزم من الفنان داريو غامبريان، المعروف باسم "فنان الأرض"، ثمانية ساعات من اجل صنع اللوحة الفريدة من خلال حرث الخطوط والمنحنيات لتشكيل تمثيل لوجه دافنشي على الحقل.

وتبلغ مساحة الحقل الذي عمل غامبريان عليه 27 كيلومتراً مربعاً عبر مساحة من الأراضي الزراعية في فيرونا المملوكة لوالد غامبريان

ولكن هذا العمل الفني لن يدوم طويلا، فلمن يريد أن يرى اللوحة عليه الإسراع، لأن غامبريان سيحرث الحقل مجددا لزراعة محصوله من جديد.

للمزيد على يوريونيوز:

شاهد: سنافر ألمانيا يحطمون رقماً قياسياً ويدخلون غينيس

حل لغز "هواتف غارفيلد" الملقاة على الساحل الفرنسي منذ 30 عاماً

شاهد.. ابتكار شخصيات "كأنها حقيقية" بالريشة والألوان في ألمانيا

تابعونا على الفايسبوك والواتسآب: