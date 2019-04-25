بايدن يدخل حلبة السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية

أعلن جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق رسميا يوم الخميس دخوله سباق الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2020.

وقال بايدن في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت "نخوض معركة في سبيل روح هذه الأمة". ودعا الناخبين لمنع الرئيس الجمهوري دونالد ترامب من الفوز بولاية ثانية.

ويأتي الإعلان بعد شهور من التكهنات بشأن ما إذا كان بايدن، العضو المخضرم بالحزب الديمقراطي والذي يحقق تقدما مبكرا في استطلاعات الرأي، سيسعى وخدم بايدن 36 عاما في مجلس الشيوخ ممثلا لولاية ديلاوير وثمانية أعوام في منصب نائب الرئيس.

وببلوغه السادسة والسبعين سيصبح بايدن ثاني أكبر مرشح في انتخابات الحزب الديمقراطي بعد السناتور بيرني ساندرز (77 عاما).

وبإعلانه يصل عدد الديمقراطيين الطامحين للفوز بترشيح الحزب إلى 19 عضوا. وتساءل مراقبون سياسيون في الأسابيع الأخيرة عما إذا كان بايدن قد أرجأ قراره بسبب مزاعم ظهرت في الآونة الأخيرة لامرأتين قالتا إنهما شعرتا بالضيق مما فعله بايدن معهما في وقت سابق أثناء مناسبات عامة.

ورد بايدن على المزاعم في وقت سابق هذا الشهر بقوله إنه يعتقد أنه لم يتصرف بشكل غير ملائم مطلقا طوال سنواته في الحياة العامة.

وكان بايدن الذي تولى منصب نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في الفترة من 2009 إلى 2017، صرّح منتصف الشهر الماضي بأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة ستكون هي الأهم في القرن الحالي.

وتتضمن قائمة المرشحين الديمقراطيين للرئاسة إليزابث وارن، وكامالا هاريس، وبيرني ساندرز الذي ترشح ضد هيلاري كلينتون في 2016. كما انضم إلى السباق عضو الكونغرس السابق عن ولاية تكساس بيتو أورورك.

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