جمعيات تدين رفع رسوم تسجيل الأجانب غير الأوروبيين في الجامعات الفرنسية

اعلنت عديد الجمعيات الفرنسية أنها ستتقدم بالتماس لدى مجلس الدولة الفرنسي، لمعارضة قرار الرفع من معلوم تسجيل الطلبة الأجانب غير الأوروبيين في الجامعات الفرنسية، الذي دخل حيز التنفيذ.

ويتوقع أن يتم تقديم الالتماس بعنوان تجاوز السلطة، وهو ينص على قطيعة مع العدالة إزاء الطلبة الأوروبيين وغير الأوروبيين، وذلك وفق لورنس روك، رئيسة نقابة المحامين في فرنسا، والتي تدعم التحرك الذي بادرت به نقابة اتحاد الطلبة الفرنسيين (أونيف).

ورغم الانتقادات التي صدرت من الدوائر الجامعية، فإن أمر وزارة التعليم العالي المتعلق بزيادة معاليم التسجيل الخاصة بالإجازة والماجستير نشرت في المجلة القانونية الرسمية يوم الأحد.

وسيتعين على طلبة السنة المقبلة دفع 2770 يورو للتسجيل في الإجازة، و3770 يورو للتسجيل في الماجستير، وهو ما يعني 15 مرة أضعاف ما يدفعه الطالب الفرنسي أو الأوروبي.

وتقول الطالبة البيروفية دانيالا سوسانيبار المسجلة في جامعة السوربون، إنه يتم نسيان أهمية وجود طلبة أجانب من غير الأوروبيين في الجامعة الفرنسية، ففرنسا أصبحت على ما هي عليه اليوم بفضل طلبة نشأوا في اكثر من بيئة تضم أجناسا مختلفة، وقد ساهم ذلك في إثراء تربيتهم.

وتقول عديد الجامعات الفرنسية إنها لن تطبق الاجراء، في حالات يمكن إعفاء عدد من طلبتها منه، كما سيتم إعفاء المقبلين على أطروحة الدكتورا، من هذه الرسوم.

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