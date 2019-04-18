انخفاض اليورو وإنكماش أنشطة الصناعات التحويلية في ألمانيا وفرنسا

انخفض اليورو إلى أدنى مستوى في أسبوع اليوم الخميس بعد نتائج ضعيفة لمسوح صناعية في أوروبا أثارت المخاوف من اقتصاد يواجه صعوبات لكسب الزخم قبل عطلة عيد الفصح.

وانكمشت أنشطة قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا للشهر الرابع على التوالي في نيسان/أبريل، ورسم مسح مماثل في فرنسا صورة قاتمة أيضا.

وقال ريكاردو إيفانجليستا كبير المحللين لدى أكتيف تريدز في لندن "المستثمرون يساورهم القلق بشأن متانة الاقتصاد العالمي ومنطقة اليورو، ومصير اليورو مرتبط على نحو وثيق بذلك".

وارتفعت العملة الموحدة 0.1 بالمئة قبل البيانات لكنها تراجعت 0.4 بالمئة إلى أدنى مستوياتها منذ العاشر من نيسان/أبريل إلى 1.1244 دولار بعد صدور البيانات.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات المنافسة، عند 97.051 بعد أن انخفض 0.05 بالمئة في الجلسة السابقة.

وتراجعت العملات المرتبطة بتجارة السلع الأولية بعد تلاشي موجة صعود في أسعار النفط.

واستقر الدولار الاسترالي عند 0.7179 دولار أمريكي بعد أن ارتفع لفترة وجيزة فوق 0.72 دولار بفضل بيانات وظائف قوية لشهر آذار/مارس.

يذكر أن الناتج الصناعي الألماني ارتفع في شهر شباط/فبراير بفضل زيادة إنتاج قطاعي البناء والسلع الرأسمالية في نبأ إيجابي لأكبر اقتصاد في أوروبا، والذي يواجه صعوبات جراء نزاع تجاري ومخاوف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أن تفادى بصعوبة ركودا في العام الماضي.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات بداية شهر أبريل نيسان/الجاري ارتفاع الناتج الصناعي 0.7 بالمئة على أساس شهري في شباط/فبراير بالمقارنة مع توقعات بصعوده 0.5 بالمئة.

وجرى تعديل قراءة شهر كانون الثاني/يناير بالزيادة إلى 0.0 بالمئة من الانكماش المسجل في القراءة السابقة البالغ 0.8 بالمئة.

وخفضت أبرز المعاهد الاقتصادية في ألمانيا توقعاتها للنمو في 2019 بأكثر من النصف وحذرت من أن الاقتصاد قد يتباطأ أكثر بكثير إذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

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