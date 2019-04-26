نحو 1300 مهاجر يفرون من مركز احتجاز مكتظ جنوب المكسيك

قالت السلطات إن أكثر من ألف مهاجر فروا من مركز احتجاز في جنوب المكسيك مساء الخميس في مؤشر جديد على استنزاف موارد البلاد بسبب زيادة عدد الوافدين.

وقال المعهد الوطني للهجرة في بيان إن أكثر من نصف الفارين، البالغ عددهم نحو 1300 شخص، عادوا في وقت لاحق إلى مركز سيجلو 21 في مدينة تاباتشولا الحدودية في ولاية تشياباس بينما لا يزال 600 فارين.

وأضاف المعهد أن مهاجرين من كوبا، الذين يشكلون أغلبية المحتجزين في المركز، هم المسؤولون عن عملية الفرار بنسبة كبيرة، وقال إنهم لم يكونوا مسلحين و "لم تحدث مواجهات" وفروا سيراً على الأقدام.

وذكرت صحيفة ريفورما المكسيكية أن مواطنين من هايتي وأمريكا الوسطى من ضمن الفارين من المركز الذي كان مكدساً.

وتوجهت الشرطة الفيدرالية حاملة دروع مكافحة الشغب فيما بعد إلى المجمع للسيطرة على الوضع، حيث تجمع حشد من الكوبيين الغاضبين الذين كان أقاربهم محتجزون في المبنى، وقالوا إن أقاربهم أبلغوا عن الاكتظاظ والظروف غير الصحية في المنشأة.

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وشكلت عملية الفرار هذه إحراجاً للحكومة التي أدرجت القدرة الاستيعابية للمركز بأقل من ألف شخص، وبهروب ألف وثلاثمئة يتأكد وجود نزلاء أكثر من القدرة الاستيعابية، يقدر البعض النزلاء بضعف القدرة الاستيعابية على الأقل، خاصة أن كثر لم يفلتوا من قبضة السلطات.

وزاد بالإحراج، أن عملية الهروب هذه تزامنت مع زيارة رسمية في المكان، حيث هرب النزلاء في اليوم نفسه الذي قام فيه مسؤول حقوقي بارز في المكسيك بجولة في المنشأة للإشراف على الظروف هناك.

وقال مسؤولون إن المكسيك أعادت 15 ألف مهاجر في الثلاثين يوماً الماضية في ظل ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف تدفق المهاجرين شمالاً.

وكرر ترامب يوم الأربعاء تهديداته بإغلاق جزء من الحدود الأمريكية المكسيكية ما لم تمنع المكسيك ما وصفها بأنها قافلة مهاجرين جديدة تتجه شمالاً.