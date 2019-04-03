شاهد: محاولة تهريب عائلة مكسيكية على الحدود الأمريكية

فيما كانت صفارات الإنذار تدوي، كان مهربو المهاجرين يدفعون الكهول والأطفال عبر ثقب من تحت جدار حدودي يشق قناة مائية، نحو تراب الولايات المتحدة، وذلك رغم دعوة حرس الحدود في الجانب المكسيكي المتسللين، إلى العودة باتجاه المكسيك.

وأظهر شريط مصور أن السلطات المكسيكية استطاعت أن توقف محاولة التهريب، ولكن محاولة تشجيع امرأة على العودة إلى عائلتها في المكسيك لم تؤت أكلها، وفضلت المرأة البقاء في الجانب الأمريكي حيث سلمت نفسها إلى حرس الحدود.

وأظهر الشريط المصور لحرس الحدود الأمريكيين درجة خطورة عبور المهاجرين الحدود نحو الولايات المتحدة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال.

وتم بث الشريط ليسلط الضوء على هذه المسألة، وسط وصول مزيد من العائلات المهاجرة إلى الحدود الأمريكية ومراكز الإيواء.

وسجل خلال الأشهر الأخيرة رقم قياسي لعدد العائلات التي دخلت الولايات المتحدة، وقد أفرجت مصالح الحدود والهجرة الأمريكية على أكثر من 125 ألف مهاجر في الولايات المتحدة دخلوا البلاد مع عائلاتهم، منذ 21 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

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