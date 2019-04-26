اعتقال أكثر من 200 عنصر من أفراد الجيش التركي لصلتهم بغولن

قال مكتب المدعي العام في اسطنبول إنه أمر بإلقاء القبض على 210 من أفراد الجيش للاشتباه في صلتهم بشبكة تحملها أنقرة مسؤولية تدبير انقلاب فاشل في العام 2016.

وذكر المكتب أن المشتبه بهم من القوات الجوية والبحرية والبرية فضلا عن خفر السواحل ومن بينهم خمسة برتبة كولونيل وسبعة برتبة لفتنانت كولونيل و14 ميجر و33 برتبة كابتن.

ويشتبه في أنهم من أنصار رجل الدين فتح الله غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة وتتهمه السلطات التركية بتدبير محاولة الانقلاب قبل ثلاث سنوات. ونفى غولن أي دور له في محاولة الانقلاب.

وسجنت السلطات التركية أكثر من 77000 شخص في انتظار المحاكمة منذ الانقلاب وما زالت الاعتقالات واسعة النطاق تجري بصورة منتظمة. كما فصلت أو أوقفت عن العمل 15 ألفا من موظفي الحكومة ورجال الجيش.

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وقال مكتب المدعي العام إنه يعتقد أن عدد أنصار غولن الذين لم يتم رصدهم بعد داخل الجيش أكبر ممن شاركوا في محاولة الانقلاب مضيفا أن الشبكة ما‭ ‬زالت تشكل أكبر تهديد على النظام الدستوري في تركيا. وتقول تركيا إن شبكة غولن اخترقت الجيش والقضاء ومؤسسات الدولة.

وانتقد حلفاء غربيون أنقرة بسبب الحملة على أنصار غولن وقال منتقدو أردوغان إنه يستخدمها كذريعة لقمع المعارضة. وتقول السلطات التركية إنها ضرورية لمواجهة تهديدات الأمن القومي.

وقال الادعاء إنه جرى رصد أفراد الجيش المطلوبين يوم الجمعة عن طريق الاستماع لتسجيلات محادثات أجريت عبر هواتف عامة في أنحاء البلاد.

وفي سياق منفصل ذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن مكتب المدعي العام في أنقرة أمر باحتجاز 41 شخصا يعتقد أنهم أعضاء في الشبكة. ويشتبه في أنهم حصلوا على أسئلة اختبار التحاق بكلية شرطة في عام 2009 لمساعدة أفراد الشبكة على الالتحاق بالشرطة.