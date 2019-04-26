عريضة لوقف رسم جدارية في ملبورن تصور أرديرن تحضن امرأة مسلمة

يبدو أن ما قامت به رئيس وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، وأثار إعجاب العالم بعد الهجوم على مسجدي كرايستتشيرش، لم يرق للكثيرين وما زالت تبعاته تتوالى في الأوساط المحافظة والعنصرية.

يواجه مشروع فني الآن يتضمن خطة لرسم لوحة جدارية بطول 23 مترًا على صومعة في ملبورن تظهر رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن تعانق امرأة مسلمة بعد مذبحة كرايست تشيرش، معارضة من قبل بعض الأستراليين.

حيث وقع أكثر من 1400 شخص على عريضة على موقع change.org تدعو إلى إلغاء المشروع.

حيث يرى الموقعون على العريضة أن الموضوع لا علاقة لأستراليا به، ويدعون لتغيير الخطة ورسم موضوع يمت بصلة حقيقية للمدينة.

بحسب الخطة ذات التمويل الجماعي ستقوم الفنانة المشهورة لوريتا ليزيو برسم صورة لأرديرن تعانق امرأة مسلمة - وهي نفس الصورة التي عرضت على أطول مباني العالم، برج خليفة في دبي، بعد الهجوم الإرهابي منتصف آذار/ مارس الماضي- على صومعة في شارع ترينينغ.

وبحسب صفحة GoFundMe، والتي أغلقت الآن أمام المزيد من التبرعات: "لقد أصبحت صورة جاسيندا وهي تعانق امرأة مسلمة منارة للتسامح والحب والسلام في هذه الأوقات العصيبة".

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وتم جمع 11 ألف دولار للمشروع لتمويل تكاليف السفر والإقامة للفنانة وعائلتها.

في حين ستقوم الفنانة برسم اللوحة مجانًا، كما أعطى مالك الصومعة الإذن للمضي قدماً في المشروع.

وبحسب صفحة جمع التبرعات فإنه لم يعطي الإذن بالرسم على الصومعة فقط بل عرض أيضًا دفع تكاليف إضاءة الصوامع عندما يجهز المشروع.

ويتلقى العمل الدعم من قبل مدينة مورلاند، التي أجازت المشروع، ومركز كوبورغ الإسلامي الذي تشاور مع المنظمين.

كما تلقوا تبرعات من شركة الطلاء توبمانز.

وتتوقع ليزيو الانتهاء من العمل بحلول 30 أيار/ مايو.