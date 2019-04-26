الأمن التونسي يقتحم ويغلق قناة "نسمة" وصاحبها يقول إنها تتعرض لمظلمة تاريخية

أعلن مسؤولون إن قوات الأمن التونسية أوقفت البث المباشر لتلفزيون "نسمة" الخاص، بعد اقتحام عشرات من قوات الأمن يوم أمس الأربعاء 24 نيسان/أبريل، مقر القناة الرئيسي في ضاحية رادس قرب العاصمة تونس وقطعوا البث بالقوة وصادروا معداتها، بينما اتهمت القناة السلطات بمحاولة إسكات صوتها المنتقد للحكومة.

وعلق صاحب القناة نبيل القروي اليوم الخميس 25 نيسان/أبريل، على تنفيذ هذا القرار، قائلا "مرة أخرى قناة نسمة تتعرض لمظلمة تاريخية"، مشيرا إلى أنه تمت محاصرة القناة بعشرات سيارات الشرطة.

وذكر القروي أنه متواجد خارج البلاد، وأنه علم بخبر اقفال القناة مثل الجميع، ويعتقد على نطاق واسع بأنه يستعد للترشح للانتخابات الرئاسية المتوقعة بنهاية هذا العام.

هذا وقامت "القناة" اليوم بعدة لقاءات مع عدد من سياسيي وإعلاميي البلد ونقلت استنكارهم للخطوة التي أقدمت قوات الأمن في البلاد على تنفيذها.

وقال رئيس الحكومة التونسي السابق مهدي جمعة، تعليقا على هذا القرار "اقتحام قناة نسمة صورة غير مشرفة لتونس".

مهدي جمعة: "اقتحام مقر قناة نسمة صورة غير مشرفة لتونس" #غضب_شعبي #ضرب_نسمة_قناة_الزوالي #نسمة_حرّة Publiée par Nessma sur Jeudi 25 avril 2019

وجاء قرار وقف بث القناة ومصادرة معداتها، تطبيقا لقرار الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري (الهايكا) التي قالت إن القناة أصبحت غير قانونية بعد سحب ترخيصها العام الماضي بسبب ما وصفته بأنه "دعاية وتضليل وخدمة أهداف سياسية لمالك القناة".

وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام محلية قوات الأمن تقتحم القناة. وتعرض بعض الصحفيين للاعتداء عندما حاولوا التصدي لقوات الأمن، ورفع صحفيون شعارات "نسمة حرة والشاهد(رئيس الحكومة) على بره".

وتقول قناة "نسمة" إن استهدافها جاء بسبب انتقادها المتكرر لأداء حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد التي تنفي أي علاقة لها بالقرار. هذا وكانت الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري قد ألزمت القناة بدفع غرامات مالية بسبب برامج، قالت إنها مهينة للفقراء وتحتوي على دعاية سياسية لمالكها ولها أهداف انتخابية، لكن القناة قالت إنها لا تعترف بقرارات الهيئة. وقد دافعت الهيئة عن استقلالية موقفها في مؤتمر صحافي، وقالت إنه لا أحد فوق القانون.

الهايكا تعقد ندوة صحفية بخصوص غلق قناة نسمة Publiée par Shems FM (page officielle) sur Jeudi 25 avril 2019

تسريبات منظمة أنا يقظ التونسية

في هذه الأثناء نشرت منظمة "أنا يقظ" تسريبات صوتية نسبت إلى صاحب قناة نسمة نبيل القروي، على موقع فيسبوك على الانترنت، ويسمع في شريط سمعي تحريض المتحدث المفترض (نبيل القروي) على تشويه العاملين في منظمة "أنا يقظ" وسبل القيام بذلك.

نسمة هي هذا زادة... Publiée par I WATCH Organization sur Jeudi 25 avril 2019

وتقول "أنا يقظ" إنها نشرت منذ 3 سنوات تحقيقا استقصائيا عن التحيل والتهرب الضريبي لمجموعة "قروي أند قروي".

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الصراع على الزعامة يعمق الانقسامات داخل حزب الرئيس التونسي

وكان تلفزيون "نسمة" أطلق برنامجا اسمه "خليل تونس" قال إنه يهدف لمساعدة الفقراء داخل البلاد لكن الهيئة المعنية بتنظيم عمل وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، قالت إن البرنامج ينطوي على استغلال لأوضاعهم السيئة وإهانة لهم بهدف الدعاية السياسية لأغراض انتخابية.

ولعب التلفزيون دورا كبيرا في فوز الرئيس الباجي قائد السبسي وحزبه نداء تونس بالانتخابات عام 2014.