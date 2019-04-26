أوكرانيا تحيي الذكرى الثالثة والثلاثين لكارثة تشيرنوبيل النووية

تحيي أوكرانيا الجمعة الذكرى الثالثة والثلاثين لكارثة تشيرنوبيل النووية، عندما انفجرت الوحدة الرابعة من المفاعل في الساعات الأولى من يوم 26 أبريل 1986.

تم بناء مدينة سلافوتيش بعد إخلاء بريبيات، بلدة عمال مصنع تشيرنوبيل، والتي كانت على بعد 1.5 كيلومتر من المفاعل، حيث تم إجلاء حوالي 50 ألف من سكان بريبيات بعد وقوع الكارثة.

لم يأخذ سكان بريبيات معهم سوى عدد قليل من متعلقاتهم، ولم يعودوا قط.

وقتل الإشعاع الآلاف من الناس الذين كانوا يعيشون في المناطق الأقرب إلى المفاعل والعمال الذين تم إرسالهم إلى هناك للتنظيف.

وتخضع حصيلة القتلى الأخيرة للتكهنات بسبب الآثار الطويلة الأجل للإشعاع، ولكنها تتراوح بشكل عام بين 9 آلاف بحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، إلى 90 ألف حسب تقديرات مجموعة السلام الأخضر البيئية.

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