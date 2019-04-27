اليونان محطة جولة يورونيوز الأسبوعية داخل الاتحاد الأوروبي

حملت جولة فريق يورونيوز الأوروبية هذا الأسبوع إلى اليونان، حيث زار برايان كارتر وفاي دولغيري منطقة في شمال غربي اليونان، تعاني الفقر والبطالة والنزوح من الريف، واستطلعا هناك آراء الناس بشأن أولوياتهم واهتماماتهم، ومدى تمسكهم بالاتحاد الأوروبي، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الأوروبية. ويقول البعض إنه مؤيد للاتحاد الأوروبي، ولكنه يشعر بوجود أخطاء ارتكبت من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، لأنهما فشلا في فهم الأزمة اليونانية. ويرى آخرون أن الظروف الحالية في اليونان ما تزال صعبة، في ظل تراجع الثقة في السياسيين. ويكتشف فريق يورونيوز أن اليونانيين عبر هذه العينة الصغير يركزون على مشاكلهم الداخلية أولا.

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