ماكرون يتوقع اتخاذ قرار بشأن المناصب الثلاثة الكبرى في الاتحاد الأوروبي اليوم

يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد 30 يونيو/حزيران في بروكسل، لاتخاذ قرار بشأن اختيار خليفة الرئيس الحالي للمفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر/ تشرين.

وتوقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتخاذ قرار بشأن المناصب الثلاثة الكبرى في الاتحاد الأوروبي خلال هذا الاجتماع.

وقال ماكرون في حديث للصحفيين لدى وصوله لحضور قمة قادة الاتحاد الأوروبي "من المهم بالنسبة لي أن نتمكن من الخروج من هذا المجلس بإجابات وبالفريق الجديد".

وأضاف "سنتخذ قرارا بشأن هذا الفريق الجديد، ثلاثة من الأسماء اليوم والبنك المركزي الأوروبي لاحقا على الأرجح".

ويتولى مجلس قادة الاتحاد الأوروبي مسؤولية اختيار أربعة مناصب رئيسية، منها رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس البنك المركزي الأوروبي.

وقال ماكرون "يجب أن يكون هناك رجلان وامرأتان".

من جانبها، اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن المفاوضات بين زعماء الاتحاد الأوروبي لاختيار رئيس جديد للمفوضية الأوروبية ستكون معقدة.

وقالت ميركل لدى وصولها لحضور هذه القمة الاستثنائية إن"المفاوضات لن تكون سهلة".

هذا وقال دبلوماسيان ومسؤول اليوم الأحد، إن الاشتراكي الهولندي فرانس تيمرمانس في طريقه للفوز بمنصب رئيس المفوضية الأوروبية المقبل.

وقال الدبلوماسيان ومستشار في البرلمان الأوروبي، إنه "رغم مواجهته لمقاومة صعبة بشكل غير متوقع من دول أوروبا الشرقية، فإن من المتوقع اختيار تيمرمانس رئيسا للمفوضية الأوروبية بعد محادثات بين فرنسا وإسبانيا وهولندا وألمانيا خلال قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في اليابان".

وفشل زعماء الاتحاد في التوصل لاتفاق بشأن خليفة يونكر في قمة سابقة عقدت يوم 21 يونيو /حزيران.

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