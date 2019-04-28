بعد إطلاق نار على رجل دين.. خامنئي يدعو لشن حملة على الأسلحة غير القانونية

دعا الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي يوم الأحد إلى شن حملة على الأسلحة غير القانونية بعد حادث إطلاق نار نادر على رجل دين وقال إن سهولة الحصول على الأسلحة النارية في الولايات المتحدة لا يخدم سوى "مافيا صناعة الأسلحة".

ونقل الموقع الإلكتروني لخامنئي عنه قوله لكبار مسؤولي الشرطة: "في بعض الدول مثل الولايات المتحدة تباع الأسلحة دون قيود لصالح مافيا صناعة الأسلحة وهذا يسبب مشكلات للناس".

وأضاف :"ولكن في بلدنا لا توجد مثل هذه المشكلة كما أن بيع الأسلحة محظور". ونادى بضرورة منع الناس من الحصول على أسلحة نارية بشكل غير قانوني.

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وقالت الشرطة يوم الأحد إن المشتبه بقتله رجل دين يبلغ من العمر 46 عاما في مدينة همدان بغرب إيران لقي حتفه خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة. وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن دافع المشتبه به غير معروف.

وقال خامنئي :"قاتل.. رجل الدين في همدان نشر صورا ومعه أربعة أنواع من الأسلحة على صفحته على إنستغرام. واجب الشرطة مكافحة مثل هذه القضايا".

وتخضع الأسلحة لضوابط صارمة في إيران ولكنها متاحة في بعض المناطق القبلية والنائية. وتحدث أيضا عمليات صيد غير قانونية في مناطق محمية.