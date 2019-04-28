"الببغاء المخبر" في قبضة الشرطة لمحاولته تحذير تجار المخدرات

"أمي ... الشرطة" صيحات تحذيرية بدأ بإطلاقها "المخبر الأخضر" فور وصول رجال الشرطة إلى وكر مخدرات يديره زوجان برازيليان في منطقة فيلا إيرما دولسى.

موقف قد يبدو غريبا للغاية، إلا أنه قد حصل بالفعل أثناء مداهمة سرية للقبض على تجار مخدرات في ولاية بياوي البرازيلية، عندما تفاجأ رجال الشرطة ببغاء يصرخ "أمي، الشرطة"، من أجل تحذير أصحاب المنزل من وصول الشرطة إلى المكان، صيحات كادت أن تفشل المهمة.

إلا أنه وبالرغم من تحذيراته، فمحاولاته باءت بالفشل، وتمكنت الشرطة البرازيلية من اعتقال أصحابه ورجل وفتاة مراهقة، وتم احتجاز الببغاء الذي لا يزال يلتزم الصمت حتى هذه الأثناء، ولم يصدر منه أي صوت حتى الآن، بحسب الشرطة البرازيلية.

وقال أحد الضباط إنه يبدو أن الببغاء تدرب على ذلك، وعلى الصراخ بصوت مرتفع فور وصول الشرطة، في محاولة منه لإنقاذ معلميه.

هذا وبثت وسائل الإعلام لقطات للببغاء داخل الحجز.

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