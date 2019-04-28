تغريدة وصورة من الوليد بن طلال تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

أشعلت التغريدة التي أطلقها الأمير الوليد بن طلال مواقع التواصل الاجتماعي. التغريدة كانت مرفوقة بصورة لحفيدات الوليد بن طلال وهن نائمات بجانب بعضهن البعض خلال نزهة برية.

وفي تعليق عبر صفحته على موقع تويتر قال الوليد بن طلال: "حفيداتي، بنات الأمير خالد الوليد، والأميرة ريم الوليد، بعد يوم طويل في نزهة برية"

وتلقت صورة الأمير الوليد بن طلال الكثير من الردود والتعليقات الإيجابية والتي أشادت بطريقته في التعامل مع حفيداته، ودعا مئات المغردين للأمير بأن يحفظ المولى حفيداته الصغيرات.

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ويحظى الوليد بن طلال بمتابعة كبيرة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وهو مؤسس شركة المملكة القابضة وأحد أعضاء مجلس إدارتها، ويعتبر أغنى رجل في الشرق الأوسط. وينشط الوليد بن طلال في العديد من القطاعات الاستثمارية كقطاع الفنادق العالمية.