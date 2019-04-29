شاهد.. النرويج تعثر على "حوت جاسوس" روسي

أثار حوت بيلغوا انتباه صيادين نرويجيين، بالقرب من جزيرة إنغويا، يوم 26 أبريل، بعدما لاحظوا وجود أحزمة غريبة حول جسده.

يورغين ري ويغ، من إدارة صيد الأسماك النرويجية أشار إلى أن الحزام كتب عليه "معدات سانت بطرسبرغ"، وأنه مجهز لتركيب كاميرا "غو برو" الصغيرة.

وألمح ويغ إلى أن الجيش النرويجي ابدى اهتماما كبيرا في تفحص الحوت، حيث من المتوقع أن يكون قد تلقى تدريبا على يد الاستخبارات الروسية، بهدف التجسس على أهداف معينة.

وأثار الحوت تكهنات بأن يكون قد هرب من منشأة عسكرية روسية، وما عزز من هذه النظرية هو كيفية تفاعل الحوت مع الصيادين وردود أفعاله على محاولتهم مداعبته وإطعامه.

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