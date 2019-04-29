الجزائر: وصول وزير المالية محمد لوكال إلى المحكمة في إطار قضايا متعلقة بالفساد

قالت وسائل إعلام جزائرية صباح الإثنين إن المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل وصل إلى محكمة تيبازة للمثول أمام قاضي التحقيق في إطار مزاعم فساد.

عبد الغني هامل المقال من منصبه في يونيو/ حزيران العام الماضي، يشتبه في تورطه في "أنشطة غير مشروعة". وفي نفس الإطار وصل إلى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة صباح الإثنين وزير المالية الحالي محمد لوكال للمثول أمام قاضي التحقيق لإستجوابه حول قضايا متعلقة بتبديد المال العام.

ولم توجه اتهامات محددة للوكال الذي شغل من قبل منصب محافظ البنك المركزي وعين وزيرا للمالية قبل شهرين.

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