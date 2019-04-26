عشرات الآلاف ضد النخبة الحاكمة في في عاشر جمعة من الاحتجاجات بالجزائر

شهدت الجزائر العاصمة ومعظم المدن الجزائرية الأخرى خروج مئات آلاف الجزائريين إلى الشوارع مجددا في عاشر جمعة على التوالي للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة في العاصمة الجزائر.

وبالرغم من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 عاما في السلطة استجابة لضغوط من الجيش وأسابيع من الاحتجاجات المطالبة بالتغيير والتي كان أغلب المشاركين فيها من الشبان، يصرّ المتظاهرون على مواصلة التعبئة إلى غاية رحيل جميع المقربين من بوتفليقة.

وحمل المحتجون في وسط العاصمة لافتات تقول "النظام يجب أن يرحل" و "سئمنا منكم" في مشاهد أصبحت تتكرر منذ الـ 22 فبراير-شباط. وردد محتجون شعارات تطالب برحيل النخبة الحاكمة التي تحكم البلد المنتج للنفط والغاز منذ الاستقلال عن فرنسا في العام 1962.

ولا يوجد تقدير رسمي لعدد المحتجين لكن مراسلي رويترز قدروا عدد المشاركين الذين تجمعوا بعد صلاة الجمعة بعشرات الآلاف مثلما حدث الأسبوع الماضي.

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واستمرت الاحتجاجات، التي اتسمت بالسلمية إلى حد كبير، حيث يريد كثيرون الإطاحة بالنخبة الحاكمة ومحاكمة الأشخاص الذين يعتبرونهم فاسدين.

وحل عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة محل عبد العزيز بوتفليقة رئيسا مؤقتا لمدة 90 يوما إلى غاية إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو-تموز.

وذكرت وسائل إعلام حكومية أن السلطات ألقت القبض على أغنى رجل أعمال جزائري وأربعة مليارديرات آخرين مقربين من بوتفليقة هذا الأسبوع في إطار التحقيقات التي تمّ إطلاقها لمكافحة الفساد.

وجاءت الاعتقالات بعد أن قال قايد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إنه يتوقع محاكمة أعضاء من النخبة الحاكمة بتهمة الفساد. وتدخل قايد صالح عندما سعى بوتفليقة لتمديد فترة ولايته الرابعة معلنا أن بوتفليقة غير لائق للمنصب في محاولة لتجنب استمرار الاضطرابات لفترة طويلة.