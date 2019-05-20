شوارزنيغر لن يقاضي شخصا اعتدى عليه في جنوب أفريقيا

قال الممثل الأمريكي ونجم هوليوود، أرنولد شوارزينغر، يوم أمس، الأحد، إنه لن يتقدم بشكوى قضائية ضد الرجل الذي اعتدى عليه بالركل، خلال نشاط كان يقيمه ضمن مهرجان "أرنولد كلاسيك أفريكا" الرياضي في جوهانسبرغ.

وقال شوارزينغر في تغريدة نشرها أمس "كثيرون بينكم طالبوني بتقديم شكوى، ولكني لن أقوم بذلك... سأمضي قدماً. أفضل التركيز على آلاف الرياضيين الرائعين الذين ألتقي بهم ضمن المهرجان".

وكان الرياضي والممثل والسياسي الأمريكي قد تعرض لاعتداء مفاجئ من شخص قام بركله من الخلف ضمن نشاط مهرجان رياضي يقيمه في ست مدن عالمية.

وكان الممثل الشهير بأدواره في سلسلة أفلام "المدمر" يلتقط بعض الصور بصحبة المعجبين من جمهوره حين انقض شاب وركله في ظهره قبل أن ينقض عليه الحراس الشخصيين لشوارزنيغر.

وقال شوارزنيغر إنه لم يعرف إنه تم ركله إلا بعدما شاهد تسجيل مصور للواقعة، حيث ظن أنه دُفع كنتيجة لتجمهر المعجبين حوله مثلما يحدث عادة على حد وصفه.

ولم يتم الكشف عن هوية الشخص الذي هاجم حاكم ولاية كاليفورنيا السابق أو معرفة دوافعه حتى الآن الذي صرخ عند الإمساك به "ساعدوني ساعدوني، أريد لامبورغيني". وهي من أغلى السيارات في العالم.

وطمأن الممثل النمساوي-الأصل جماهيره وطلب منهم عدم منح الشخص المهاجم ما يرغبه من تسليط للضوء والشهرة.

And if you have to share the video (I get it), pick a blurry one without whatever he was yelling so he doesn’t get the spotlight.



By the way... block or charge? pic.twitter.com/TEmFRCZPEA — Arnold (@Schwarzenegger) May 18, 2019

ونشر شورازنيغر فيديو لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو يمارس رياضة رمي السهم قائلاً: "قدموا لي معروفاً. بدلاً من نشر فيديو للشخص الذي يسعى إلى الشهرة، شاهدوا بعض من رياضيينا كهذا البطل الشاب الذي يثبت أن اللياقة للجميع ويستحق أن يكون مشهوراً".

وتنتشر سلسلة مراكز شوارزنيغر، وهو بطل سابق للعالم بكمال الأجسام، الرياضية في عدة دول كالولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والبرازيل وجنوب أفريقيا وإسبانيا.

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