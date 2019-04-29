مركز الفلك الدولي يحدد أول أيام شهر رمضان المبارك 2019

حدد مركز الفلك الدولي يوم الإثنين 6 مايو/ أيار المقبل أول أيام شهر رمضان المبارك في أغلب الدول الإسلامية. وقال المركز إنه سيتم تحرى هلال شهر رمضان يوم الأحد 5 مايو/ مايو القادم لأن شهر شعبان قد وافق يوم الأحد 7 أبريل/ نيسان في أغلب الدول المسلمة. من جهته رجح مدير المركز محمد شوكت عودة في تصريحات إعلامية إمكانية رؤية هلال رمضان باستخدام التلسكوب فقط في مناطق شرق وجنوب شرق آسيا وجنوب أوروبا ومعظم الدول العربية والمسلمة.

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كما أوضح ذات المتحدث صعوبة رؤية هلال رمضان بالعين المجردة في مناطق غرب وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة.

هذا وسبق وأن حدد مسجد باريس الكبير في فرنسا يوم الإثنين 6 مايو/ أيار أول أيام رمضان. للإشارة تنظم كل الدول المسلمة ليلة ترقب هلال شهر رمضان كل سنة للإعلان عن بداية شهر الصيام.