المحكمة العليا السعودية: لم يرد ما يثبت رؤية هلال رمضان مساء هذه الليلة

قالت المحكمة العليا في السعودية اليوم، السبت، إنه لم يرد ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان مساء هذه الليلة، مضيفة أنها ستعقد غداً جلسة لإصدار قرار بما يثبت لديها بهذا الشأن.

ومن المرجح أن تعلن السعودية أن الإثنين سيكون أول أيام شهر رمضان، وذلك ينطبق على دول سنية وعربية عدة تعتبر السعودية مرجعاً لها، خصوصاً بعض الدول في الشرق الأوسط.

وفي بيان مقتضب نشرته وكالة الأنباء السعودية، ذكرت المحكمة أنه لم يتم رصد هلال القمر في جلسة عقدت ليلة السبت، مؤكدة على انعقاد جلسة أخرى يوم غد الأحد.

ولا تثق المملكة العربية السعودية في الأدوات الفلكية لحساب بداية الأشهر القمرية التي ينقسم فيها التقويم الإسلامي، لذلك فهي تؤكد بدايتها من خلال الملاحظة المباشرة للقمر.