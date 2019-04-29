مقتل نجم كرة القدم التشيكي جوزيف سورال في حادث سير بتركيا

توفي نجم كرة القدم التشيكي جوزيف سورال في حادث سير في تركيا يوم الإثنين.

اللاعب البالغ من العمر 28 عاما، ويلعب لصالح فريق الأنيا سبور التركي، كان مسافرا مع زملائه في حافلة صغيرة، بعد مباراة في دوري كرة القدم في تركيا.

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وتعرض ستة لاعبين آخرين لإصابات، ووصفت حالتهم بالمستقرة.

ووقع الحادث خارج مدينة ألانيا الواقعة على ساحل البحر المتوسط، ولمع نجم سورال عام 2013 للمرة الأولى مع منتخب بلاده، وانضم إلى نادي ألانيا سبور يناير الماضي.