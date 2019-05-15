جنوة.. أحد أعرق الأندية الإيطالية والأوروبية معروض للبيع

أعلن جنوة أقدم الأندية الاحترافية على صعيد كرة القدم الإيطالية في بيان أنه معروض للبيع.

والنادي الذي تأسس عام 1893 مملوك لانريكو بريتسيوزي وهو رئيس أكبر شركة مصنعة للعب الأطفال في إيطاليا، منذ 16 عاما.

وأضاف البيان "يعلن نادي جنوة للكريكيت وكرة القدم أنه منح تفويضا لمجموعة أسيتا وهي شركة استشارات مالية متخصصة في تمويل الشركات للعمل كمستشار في عملية بيع الشركة".

وجاء الإعلان في ظل ابتعاد جنوة بفارق نقطة واحدة ومركز واحد فوق منطقة الهبوط بدوري الدرجة الأولى الإيطالي قبل مباراتين على نهاية الموسم.

واستحوذ بريتسيوزي على النادي في 2003 في ظل وجود الفريق في دوري الدرجة الثانية وصعد معه لدوري الدرجة الأولى بعدها بأربع سنوات ورسخ مكانته منذ ذلك الوقت كأحد أندية دوري الأضواء.

تتابعون أيضا على يورونيوز:

أنطوان غريزمان يغادر أتلتيكو مدريد ولكن أين الوجهة؟

شاهد: دورة نسائية استثنائية في رياضة السومو في اليابان

شاهد: إنقاذ طفلة كادت تُدهس بمباراة لكرة القدم الأسترالية

ومع ذلك، بدت الأمور بعيدة عن أي قدر من السلاسة وعين المالك 14 مدربا خلال تلك الفترة والبعض منهم تولى المهمة لعدة مرات.

وحاول بريتسيوزي بيع النادي خلال عدة سنوات بسبب سوء النتائج التي تسببت في احتجاجات من قبل الجماهير.

تابعونا على الوتسآب والفيسبوك: