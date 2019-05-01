الاتحاد الأفريقي: على المجلس العسكري السوداني تسليم السلطة خلال 60 يوما

قال الاتحاد الأفريقي، إنه يتحتم على المجلس العسكري السوداني تسليم الحكم إلى سلطة انتقالية بقيادة مدنية خلال 60 يوما.

وفي بيان أصدره يوم أمس الثلاثاء 30 نيسان/أبريل، أعلن الاتحاد أنه يشعر "بألم عميق" لأن الجيش لم يتنح جانبا ويسلم السلطة إلى مدنيين خلال فترة الخمسة عشر يوما التي حددها الاتحاد الأفريقي الشهر الماضي.

وذكر البيان أن مهلة الستين يوما هي التمديد الأخير للمجلس العسكري السوداني لتسليم السلطة للمدنيين.

ومن جانبه، أعلن تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات، ان المجلس العسكري الانتقالي غير جاد على ما يبدو في تسليم السلطة للمدنيين بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، وذلك مع تشديد كل طرف موقفه على ما يبدو.

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